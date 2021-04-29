В Кремле заявили, что подвижек в вопросе встречи Путина и Зеленского пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подвижек по вопросу встречи главы России Владимира Путина и его украинского коллегии Владимира Зеленского нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, решение о возможности проведения встречи находится пока на том же этапе, продвинуться не удалось.

Представитель Кремля напомнил, что единственное, что в настоящее время есть — это предложение Зеленского встретиться с Путиным и поговорить об урегулировании в Донбассе и приглашение президенту Украины приехать в Москву для обсуждения двусторонних отношений.

Песков добавил, что пока неизвестно, как будут формулироваться дальнейшие предложения со стороны Киева, но Путин «готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной».

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве.

Спустя неделю Зеленский заявил, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с российским коллегой. По его словам, Святой Престол представляет собой глобальный моральный авторитет, выполняющий роль посредника.