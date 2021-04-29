В Кремле оценили решение чешского регулятора о российской вакцине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение чешского регулятора, объявившего о прекращении изучения документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Представитель Кремля увязал отказ чешского фармрегулятора изучать документы по российский вакцине с дипломатическим скандалом.

«Скорее всего, можно и даже нужно. Подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, не в пользу чехов», – заявил он.

Директор Пражского госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) Ирэна Сторова заявила о прекращении изучения документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в связи с нехваткой значительного объема необходимых материалов. По ее словам, полученная документация является «абсолютно недостаточной» — не хватает данных, касающихся производства или качества.

Она также добавила, что производитель вакцины передал лишь небольшую часть от той документации, которая необходима в подобных случаях.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.