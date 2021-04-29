В Кремле рассказали об ответных мерах на действия Чехии и Болгарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга уточнил, будет ли Москва реагировать ответными мерами на действия Чехии и Болгарии.

«Ответные меры есть, Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги, безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. Действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилось оружие для Грузии и Украины.

Накануне стало известно, что МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что расследование по делу о взрывах во Врбетице продолжается и в этом деле существуют две версии — неосторожное обращение с содержимым складов и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.