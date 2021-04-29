Минюст России подал иски о ликвидации двух партий за неучастие в выборах

Минюст России подал в суд иски о ликвидации двух партий за неучастие в выборах в течение семи лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.

Речь идет о политических партиях «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ».

«На основании соответствующей информации Центризбиркома, Минюст подал в Верховный суд исковые заявления по ликвидации указанных партий», — рассказал Шевченко.

Рассмотрение исков Минюста пройдет в Верховном суде 18 мая.

Ранее рядовые члены КПРФ высказались о внутрипартийных кризисах и расколах. По словам рядовых активистов, региональное руководство КПРФ загнивает, а верх во внутрипартийной борьбе берут «соглашатели и откровенные карьеристы», которые «погрязли в злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти».