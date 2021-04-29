Байден: США не стремятся к эскалации отношений с Россией

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Президент США Джо Байден, 25 марта 2021 года Президент США Джо Байден, 25 марта 2021 года
Президент США Джо Байден, 25 марта 2021 года
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают последствия за «вмешательство» и кибератаки, сообщает Reuters.

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — сказал Байден.

Американский лидер добавил, что он прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы США.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.

Ранее представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что США стремятся к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивают антироссийские санкции в качестве единственного инструмента выстраивания диалога с Россией.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

На следующий день Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.