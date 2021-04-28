МИД Франции ответил на призыв Зеленского расширить «нормандский формат»

МИД Франции прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить или расширить формат переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы остаемся уверенными в том, что нормандский формат остается наилучшим для достижения прогресса [в вопросе урегулирования конфликта], как это и происходило и ранее», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства, создав формат, параллельный нормандскому. Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.