Святой Престол ничего не знает о планах Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане

Святой Престол ничего не знает о планах президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство Святого Престола.

«Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение, и для дипломатической службы Ватикана это стало своего рода неожиданностью», — уточнили в ведомстве.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Путиным в Ватикане.

«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Святой Престол представляет собой глобальный моральный авторитет, выполняющий роль посредника, так как является беспристрастным.

Других планов, связанных с предполагаемой встречей президентов Украины и России, сейчас нет.