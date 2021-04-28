РФ вышлет двух сотрудников посольства Литвы и по одному из посольств Латвии и Эстонии

В МИД России заявили, что прошла встреча с послами Латвии, Литвы и Эстонии. На встрече им выражен решительный протест из-за провокационных действий и объявлено о высылке дипломатов в качестве ответной меры, сообщается на сайте российского министерства.

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», — пояснили в пресс-службе.

Как подчеркнули в министерстве иностранных дел, Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении РФ. Утверждается, что они прикрываются псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России.

В результате два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны будут уехать из России. На это им отвели семь дней.

Ранее в МИД РФ были вызваны послы «солидарных» с Чехией стран. На прошлой неделе Латвия, Литва, Словакия и Эстония обвинили российских дипломатов в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.