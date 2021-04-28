Пресс-секретарь Белого дома Псаки пошутила по поводу призрака Линкольна

Пресс-секретарь Белого дома Соединенных Штатов Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа. Этот звук представитель администрации списала на призрак 16-го американского президента Авраама Линкольна, передает ABC Politics в Twitter.

Громкий звук раздался во время традиционного брифинга Псаки для журналистов. На опубликованных кадрах видно, что сначала пресс-секретарь Белого дома испугалась.

«Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна», — пошутила она.

В скором времени Псаки продолжила свое выступление.

Ранее Псаки, не поняв вопроса журналиста о Космических силах США, начала рассуждать о несуществующем военном самолете Space Force. Чиновница и ранее неоднократно допускала промашки, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Кроме того, Псаки «потеряла мысль», перечисляя обвинения в адрес России. Она перечисляла обвинения, но не закончила фразу.

Псаки была назначена пресс-секретарем после избрания на пост 46-го президента США Джо Байдена.