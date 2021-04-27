США выступили в поддержку Минских соглашений

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон продолжает поддерживать Минские соглашения. Такое заявление сделал представитель американского внешнеполитического ведомства. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования... конфликта на востоке Украины», — заявил представитель Госдепа.

Он отметил, что в ведомстве будут и дальше «использовать все возможности для участия» американской стороны «в дипломатических усилиях по (урегулированию)» якобы «конфликта между Украиной и Россией».

В Госдепе также вновь указали, что Соединенные Штаты подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.