Глава ЛНР заявил, что готов поговорить с Зеленским

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании... Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться с Зеленским для переговоров как лицом к лицу, так и по видео связи, передает «Интерфакс».

«Отказ Зеленского от переговоров со мной и с главой ДНР демонстрирует только одно: он не хочет мира, не хочет договоренностей, не идёт на прямой диалог с народом Донбасса. Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора», — заявил Пасечник.

По его словам, Зеленский демонстрирует нежелание достижения мира в Донбассе отказом от прямых переговоров с главами ЛНР и ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву на переговоры по двусторонним отношениям, ситуацией с Украинской православной церковью и притеснениями русскоязычного населения страны.

Зеленский отказался от встречи в Москве, но подтвердил готовность провести переговоры по нескольким названным темам.