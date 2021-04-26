Глава ЛНР заявил, что готов поговорить с Зеленским

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться с Зеленским для переговоров как лицом к лицу, так и по видео связи, передает «Интерфакс».

«Отказ Зеленского от переговоров со мной и с главой ДНР демонстрирует только одно: он не хочет мира, не хочет договоренностей, не идёт на прямой диалог с народом Донбасса. Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора», — заявил Пасечник.

По его словам, Зеленский демонстрирует нежелание достижения мира в Донбассе отказом от прямых переговоров с главами ЛНР и ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву на переговоры по двусторонним отношениям, ситуацией с Украинской православной церковью и притеснениями русскоязычного населения страны.

Зеленский отказался от встречи в Москве, но подтвердил готовность провести переговоры по нескольким названным темам.