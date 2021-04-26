Белый дом: сроки потенциальной встречи Путина и Байдена пока не подтверждены

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов, что сроки потенциального российско-американского саммита пока не подтверждены, сообщает ТАСС.

Об этом представитель Белого дома сказала, отвечая на вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности информация о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня.

«Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим <...>. Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков», — сказала Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина с Байденом.

25 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча российского и американского лидеров может состояться в июне.