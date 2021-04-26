Путин в разговоре с Макроном назвал абсурдными обвинения Чехии

Президент России Владимир Путин прокомментировал состояние российско-чешских отношений во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«По просьбе Эмманюэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий», — сказано в сообщении.

В результате разговора, организованного по инициативе французской стороны, государственные лидеры договорились о продолжении регулярного диалога по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, уточняется в пресс-службе.

Ранее стало известно, что 26 апреля президент Франции позвонил российскому лидеру по телефону. В ходе разговора Путин и Макрон обсудили конфликт на Украине, Нагорный Карабах и ситуацию со взаимной высылкой дипломатов.