Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Об этом сообщил российский МИД.

Решение объясняется «недружественными действиями украинской стороны», которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства в Киеве.

«Ему (работнику украинского посольства) предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве», — говорится в заявлении.

Россия предупредила, что «в случае продолжения враждебных действий» против российских дипломатов будет применяться принцип взаимности.

21 апреля старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников, которого украинский МИД объявил персоной нон грата, покинул территорию страны.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В дальнейшем МИД России попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом. Василия Покотило вызвали в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.