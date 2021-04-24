Глава МИД Турции ответил на заявление Байдена о геноциде армян

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара отвергает заявление президента США Джо Байдена, в котором он официально признал геноцид армян, и подчеркнул, что с помощью слов нельзя «изменить или переписать историю».

«Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», - написал МИД республики на своей странице в Твиттере.

Ранее президент США Джо Байден в своем заявлении официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Ранее американские лидеры избегали упоминания в своих заявлениях относительно данных событий слова «геноцид», в частности, используя термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние».

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Факт геноцида армян в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.