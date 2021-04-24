Медведчук обвинил администрацию Зеленского в репрессиях против оппонентов

Глава политического совета украинского партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского развернула репрессии против своих политических оппонентов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее на Украине ограничили доступ к YouTube-каналам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, вещание которых запрещено в стране.

По словам политика, на Украине сейчас наступают на свободу слова и основополагающие принципы демократии.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Позже журналисты попавших под санкции телеканалов решили создать новый канал «Перший Незалежний», однако спустя час после выхода в эфир сотрудники СМИ заметили, что их отключили от спутника, а затем и от кабельного вещания по требованию СБ Украины. Трансляция продолжилась YouTube.