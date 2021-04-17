ФСБ сообщила о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии

Сотрудники ФСБ России задержали двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в центре, ФСБ совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии провела спецоперацию, в результате которой была пресечена противоправная деятельность двух человек. Речь идет об имеющем двойное гражданство США и Белоруссии Юрии Зянковиче и белорусском гражданине Александре Федуте.

По данным российской спецслужбы, данные лица «планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко».

В ФСБ также сообщили, что Зянкович приехал в Москву после консультаций в США и Польше, чтобы провести встречу с представителями Вооруженных сил Белоруссии. На встрече он хотел убедить их принять участие в военном перевороте, также задействуя местных и украинских националистов. «После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сказали в ФСБ.

Там отметили, что переворот планировался в Минске 9 мая во время Парады Победы.

Ранее в субботу, 17 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что была задержана готовившая покушение на него и его детей группа, к которой причастны спецслужбы США.