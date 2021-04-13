В МИД РФ назвали неприемлемыми угрозы США в адрес России из-за Донбасса

Заявления Вашингтона о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе, неприемлемы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 13 апреля, передает РИА «Новости».

«То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что Россия отстаивает свои интересы, а также интересы российских граждан, русскоязычного населения, и Москва намерена защищать их и дальше.

Он отметил, что любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она держится верного курса, а Соединенные Штаты являются противником российского государства, они делают все возможное для того, чтобы подорвать позиции РФ на международной арене.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет заботиться об интересах русскоговорящего населения в Донбассе.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заставит Россию «заплатить» в случае безответственного поведения. По его словам, американский лидер четко обозначил свою позицию: «если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».