Путин утвердил основы госполитики по международной информбезопасности

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области международной информационной безопасности, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В соответствии с прилагаемым документом, целью государственной политики России в сфере международной информбезопасности является «содействие установлению международно-правового режима» для предотвращения конфликтов между государствами в глобальном информационном пространстве.

Кроме того, Россия нацелена на формирование системы, обеспечивающей международную информационную безопасность, с учетом национальных интересов.

Основными угрозами международной информбезопасности признаются использование информационно-коммуникационных технологий в террористических, экстремистских и преступных целях, а также с целью подрыва суверенитета государств и проведения хакерских атак на государственные структуры. Кроме того, угрозой признано использование отдельными государствами технологического доминирования для монополизации рынка информационно-коммуникационных технологий.