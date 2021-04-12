Путин утвердил основы госполитики по международной информбезопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области международной информационной безопасности, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В соответствии с прилагаемым документом, целью государственной политики России в сфере международной информбезопасности является «содействие установлению международно-правового режима» для предотвращения конфликтов между государствами в глобальном информационном пространстве.

Кроме того, Россия нацелена на формирование системы, обеспечивающей международную информационную безопасность, с учетом национальных интересов.

Основными угрозами международной информбезопасности признаются использование информационно-коммуникационных технологий в террористических, экстремистских и преступных целях, а также с целью подрыва суверенитета государств и проведения хакерских атак на государственные структуры. Кроме того, угрозой признано использование отдельными государствами технологического доминирования для монополизации рынка информационно-коммуникационных технологий.