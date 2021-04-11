Президент Чехии решил пересесть в инвалидную коляску

Президент Чехии Милош Земан принял решение передвигаться на инвалидной коляске из-за больных ног. Об этом он сообщил в интервью Blesk.

«Я решил пересесть на коляску», – заявил глава государства.

Он рассказал, что уже использует коляску для передвижения по загородной резиденции и по Пражскому граду (резиденция главы государства в Праге. – примечание «Газеты.Ru»). При этом Земан отметил удобство такого способа передвижения.

Кроме того, чешский лидер также поделился планами провести в октябре праздничную церемонию по случаю годовщины образования Чехословакии также в инвалидной коляске, если мероприятие состоится.

Ранее президент Чехии неоднократно жаловался на болезни ног. Кроме того, у политика в 2019 году была обнаружена склонность к низкому артериальному давлению и обезвоживанию из-за того, что за последние два года он похудел на 20 кг.