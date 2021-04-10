Турция и Украина будут продолжать стратегическое партнерство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил итоги переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что стороны пришли к согласию по теме продолжения стратегического партнерства.

Кроме того, по его словам, Турция нацелена обеспечить безопасную и спокойную обстановку в Черном море.

Турецкий лидер подчеркнул, что «важным элементом» взаимодействия Анкары и Киева является оборонпром. При этом он добавил, что это сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.

Ранее стало известно, что украинский президент прибыл в Турцию для проведения встречи с Эрдоганом. О визите политика стало известно накануне, в пятницу, 9 апреля.