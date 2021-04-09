Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка в отношениях с Российской Федерацией руководствуется «политическим прагматизмом», поэтому президент страны Джо Байден допускает жесткие высказывания в адрес российской власти и несмотря на это готов взаимодействовать с Россией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на обозревателя газеты Дэвида Игнатиуса.

По мнению Блинкена, американский президент «очень трезво смотрит на две вещи»: ему необходимо «привлечь Россию к ответственности за любые безрассудные и враждебные действия» которые она предпринимает, а также в это же время быть открытым к сотрудничеству в общих интересах двух стран.

Кроме того, госсекретарь отметил, что президент США в отношении России ориентируется на «критерии целесообразности».

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве.

Новый виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ.