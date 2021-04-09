В ДНР назвали нелепыми слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает нелепыми слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО с целью прекратить конфликт в Донбассе. Об этом пишет издание «Известия».

Ранее Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили обострение ситуации на юго-востоке Украины.

«Заявление про НАТО — нелепое. Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало», — сказал Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что для вступления в альянс нужно соответствовать некоторым критерием, например, у кандидата не должно быть этнических, территориальных или политических конфликтов.

Пушилин подчеркнул, что вопрос о вступлении в НАТО надо задать жителям Украины, которые «больше Зеленского понимают, какие риски несет вступление в альянс».

Политик также прокомментировал визит Зеленского на на линию соприкосновения в ДНР. По его словам, это не способствует разрешению конфликта.

Ранее Зеленский посетил позиции военнослужащих в Донбассе. После этого он подтвердил обострение ситуации в Донбассе.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.