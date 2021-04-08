В Кремле оценили сообщения о назначении США посланника, чтобы помешать «СП — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о назначении американской стороной посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

«Пока мы видим, что страны, которые партнерами по этому проекту являются, они последовательны, чтобы его завершить. Но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет отношения к США, это говорит о вмешательстве», — сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили о том, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2». Окончательное решение по ним пока не принято.

Кроме того, по информации СМИ, Белый дом обсудил кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.