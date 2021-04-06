Лавров и спецпредставитель президента США по климату Керри провели встречу

Глава МИД России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели встречу в Нью-Дели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в индийской столице.

Отмечается, что политики встретились в гостинице, где остановились Лавров и Керри. По словам источника, стороны обсудили климатическую повестку.

Российский министр прибыл в Нью-Дели накануне вечером 5 апреля с рабочим визитом. Спецпредставитель американского президента находится в Индии в рамках подготовки виртуального саммита по климату.

В феврале текущего года Сергей Лавров и Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого говорили о реализации Парижского соглашения по климату.

26 марта стало известно, что президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на встречу по теме климата. В Кремле подтвердили получение соответствующего приглашения.

Всего на данное мероприятие были приглашены лидеры 40 государств, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля.