Украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что делегация от Украины не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ICTV.

«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город», — сказал Резников.

Он объяснил это тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием России и у Киева «нет доверия к этой территории».

В условиях пандемии переговоры Трехсторонней контактной группы проходят по видеосвязи. С 2014 года и до наступления эпидемии COVID-19 они проходили в Минске.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР заявил, что не исключает начала войны в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в самопровозглашенной ДНР 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.