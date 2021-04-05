НАТО объявил одним из самых ценных партнеров альянса Украину

Североатлантический Альянс заявил, что считает Украину одним из шести самых ценных своих партнеров. Об этом сказано в сообщении Сухопутного командования союзников НАТО, опубликованном в Twitter.

«Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями», — написано в публикации.

Уточняется, что в настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер.

Также Альянс отмечает, что Украина стала первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Североатлантический Альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в мае-июне текущего года.

2 апреля президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.