Тихановской заблокировали ее белорусский счет

Лидер белорусской оппозиции и бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила в Telegram о блокировке ее белорусского банковского счета.

Отмечается, что Тихановская обратилась в Беларусбанк за разъяснениями.

«Сотрудница банка назвала причину: «В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в последнее время на этот счет только начислялась социальная пенсия ребенку-инвалиду. Ее сумма составляла Br223 (около $85) в месяц.

Ранее Тихановская призвала международные организации и структуры поддержать Координационный совет белорусской оппозиции. Она отметила, что с момента создания Координационного совета его члены «подвергались давлению и репрессиям», некоторые находятся в тюрьме или вынуждены были покинуть страну. Кроме того, она отвергла обвинения в экстремизме и терроризме, выдвинутые против членов КС.