Путин проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин проведет совещание, где выслушает отчеты по исполнению поручений, которые были даны после послания Федеральному собранию в 2020 году. Об этом пишет РИА «Новости».

В прошлом году Путин предложил конституционные поправки, которые были приняты летом. Кроме того, президент говорил о важности продлить программы социальных выплат, наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить число бюджетных мест в вузах и другом.

Мероприятие запланировано на следующую неделю. В свою очередь, по информации СМИ, новое послание ожидается 22 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать дату. Одной из возможных тем, которую Путин затронет во время обращения, может стать дополнительная финансовая поддержка регионов и реструктуризация их долгов.

11 марта стало известно, что российский лидер начал подготовку послания к Федеральному собранию.

В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.