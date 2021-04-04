Глава МИД Украины обсудил ситуацию в Донбассе с председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности на востоке Украины и Крыму.

Разговор состоялся 3 апреля.

«Поговорили сегодня с моим коллегой о ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее. Как председатель ОБСЕ я по-прежнему остаюсь приверженцем уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также укрепления соглашений о прекращении огня, достигнутых в июле 2020 года», — написала Линде в Twitter.

Кулеба в своем Twitter заявил о необходимости «четких и сильных дипломатических сигналов, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов».

Ранее МИД Франции и МИД Германии выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны конфликта остановить эскалацию.

27 июля 2020 года в Донбассе вступил в силу полный запрет на ведение огня. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.