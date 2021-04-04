Сенатор: ультиматум Кравчука может быть его личной позицией

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ультиматум главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука может являться его личной позицией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик» — сказал он.

По мнению Цекова, Кравчук не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.

«Каждая сторона сама определяет состав своей делегации», — добавил он.

Ранее Кравчук заявил, что выдвинул ультиматум на переговорах по урегулированию. Он обратился к модератору переговоров от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хайди Грау с требованием исключить из группы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову. По словам Кравчука, украинская делегация без объяснений покинет переговоры, если на них появится Пирогова.