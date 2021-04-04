В Болгарии начались парламентские выборы

В воскресенье, 4 апреля, в Болгарии начались выборы депутатов 45-го Народного собрания, сообщает ТАСС.

Право голоса на этих выборах имеют около 6,7 млн граждан, кроме Болгарии избирательные участки также были открыты в 69 странах мира.

В парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и 8 коалиций, на 240 мест в Народном собрании претендуют 6 895 кандидатов.

За ходом выборов будут следить более 3,4 тыс. наблюдателей, в том числе — международных. Итоги голосования станут известны через три-четыре дня.

Ранее объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию. Мария Захарова заявила, что в связи с объявлением Софией российских дипломатов персонами нон грата Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры. Она напомнила, что демарш такого рода в болгарском государстве предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года.