Пограничники Таиланда запретили беженцам из Мьянмы пересекать границу

Сотрудники Пограничной полиции Таиланда перекрыли границу с Мьянмой на реке Салуин, где сейчас концентрируется большое количество беженцев из Мьянмы, сообщает Reuters.

Тысячи беженцев народности Каренов вынуждены останавливаться в джунглях перед пограничной рекой.

В результате столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме с начала февраля погибли 557 человек.

По данным организации, за прошедшие 24 часа освободили 110 задержанных, 2 658 арестованы. Кроме того, 38 активистов приговорены к тюрьме, полиция выдала ордера на арест еще 235 демонстрантов.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

Ранее в ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота и осудили насилие режима против участников акций протеста.