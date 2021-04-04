Бывший наследный принц Иордании подтвердил заключение под стражу в видеообращении

Бывший наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства Хамза бен Хусейн подтвердил свой арест по подозрению в участии в государственном перевороте в телевизионном обращении, которое опубликовало «Би-би-си».

«Сегодня утром глава службы безопасности сообщил мне, что мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях об этих встречах», — заявил Хамза бен Хусейн.

По его словам, ему не вменяют критику властей, однако посадка под домашний арест стала предупреждением от властей. Тем не менее, бен Хусейн в своем шестиминутном видео большую часть речи посвятил критике правящего короля Иордании Абдаллы II.

В столице Иордании Аммане ночью, с 3 на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.