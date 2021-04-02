Сын Байдена считает, что к скандалу вокруг него и Burisma может быть причастна Россия

Сын президента США Хантер Байден не исключает, что с историей появления его компьютера, где была переписка с руководителями украинской компании Burisma, может быть связана Россия. Об этом сын Джо Байдена сообщил в эфире CBS News.

Хантер Байден сказал, что упомянутая переписка могла храниться на принадлежавшем ему лэптопе.

На вопрос, действительно ли у Хантера украли компьютер и секретные данные, он не смог дать точный ответ.

«Может быть, в отношении меня была совершена хакерская атака. Возможно, это была российская разведка», — подчеркнул сын президента.

Как сообщалось в отчете перед выборами главы США, ноутбук, якобы забытый в ремонтной мастерской, раскрыл деловые отношения Байдена на Украине. Устройство отдавали в починку в штате Делавэр. В этом штате проживают Байдены. В обнародованной переписке утверждалось, что Хантер мог организовать для представителя Burisma встречу со своим отцом. В тот момент Джо Байден находился на посту вице-президента.

Ранее Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.