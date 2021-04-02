Лукашенко и Путин проводят телефонный разговор

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят телефонный разговор. Об этом сообщает «Пул Первого».

Темы переговоров и детали разговора пока не приводятся.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран. В свою очередь Путин выразил уверенность, что развитие всего комплекса отношений РФ и Белоруссии продолжится. 2 апреля ежегодно отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году состоялось подписание договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».