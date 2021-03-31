Во время переговоров Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время обсуждения минских соглашений Путин указал на важность выполнения властями Киева всех ранее достигнутых договоренностей. В первую очередь выполнения требуют договоренности по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Как сказано в отчете, президент России выразил озабоченность эскалацией в Донбассе со стороны Украины и отказом Киева от режима прекращения огня. Уточняется, что политсоветники лидеров договорились о продолжении совместной работы.

Помимо украинского вопроса Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии. Глава РФ заявил, что вмешательство во внутренние дела суверенного государства недопустимо.

Также пресс-служба Кремля сообщает, что участники переговоров выступили за сохранение и реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Главы государств констатировали соблюдение перемирия в Ливии, а также назвали важным шагом формирование в стране единых переходных органов власти.

Было отмечено продолжение стабилизации ситуации в Сирии. Главы государств подчеркнули актуальность вопроса предоставления гуманитарной помощи сирийскому народу.