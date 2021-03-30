Зеленский захотел переместить центральные органы власти в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский хочет переместить центральные органы государственной власти страны в регионы. Об этом сообщил член кабмина Олег Немчинов, передает РИА «Новости».

«Во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления обсудили деконцентрацию органов исполнительной власти. Президентом Украины инициирована деконцентрация центральных органов исполнительной власти – то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы», — говорится в сообщении.

По его словам, реализовать данную инициативу правительство намерено в течение ближайших двух лет. Со своей стороны секретариат кабмина уже разработал и представил предложения по перемещению.

Отмечается, что данное решение будет способствовать равному развитию регионов, уменьшит нагрузку на Киев, создаст новые рабочие места в регионах и будет стимулировать экономическое развитие регионов, а также уменьшит роль чиновников в жизни граждан.