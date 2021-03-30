Песков рассказал, что Путин неприхотлив к еде, но избегает мучного

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал, что глава государства Владимир Путин любит самые простые блюда и неприхотлив к еде.

Однако, по словам Пескова, Путин следит за тем, чтобы в меню было меньше мучного.

«Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного», — сообщил пресс-секретарь.

На вопрос, есть ли продукты, которые президент не переносит, Песков сказал, что ему о таких неизвестно.

У Пескова также спросили про костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, и следит ли президент за модой. По словам Пескова, Путин абсолютно спокойно относится к этому вопросу, «у него минимальное внимание к моде».

Песков отметил, что своего модельера у Путина нет.

Пресс-секретарь также рассказал о домашних животных Путина.