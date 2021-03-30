Песков рассказал об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за время президентства главы Украины Владимира Зеленского не удалось продвинуться в реализации Минских соглашений. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе растет напряжение.

«Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне», — сказал он.

При этом Москва рассчитывает, что напряжение на линии соприкосновения не перерастет в боевые действия, поскольку «на это безумие никто не пойдет».

Песков отметил, что Россия пытается найти выход из сложившейся ситуации вместе с коллегами из Берлина и Варщавы.

«Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», — подытожил он.

Накануне сообщалось, что видеоконференция Путина, Меркель и Макрона согласовывается.