Песков: Путин постоянно шутит надо мной
Максимс Краюшкинс
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил перед 1 апреля, что президент РФ Владимир Путин «постоянно» шутит над ним. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Еще как», — сказал Песков в ответ на вопрос, принято ли в администрации президента шутить друг над другом.
Отмечается, что Песков не рассказал, как именно это принято делать.
«По-человечески», — сказал он.
На вопрос, шутил ли Путин над ним, Песков сказал, что «он это делает постоянно».
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