Песков: Путин постоянно шутит надо мной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил перед 1 апреля, что президент РФ Владимир Путин «постоянно» шутит над ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще как», — сказал Песков в ответ на вопрос, принято ли в администрации президента шутить друг над другом.

Отмечается, что Песков не рассказал, как именно это принято делать.

«По-человечески», — сказал он.

На вопрос, шутил ли Путин над ним, Песков сказал, что «он это делает постоянно».