Песков ответил на вопрос о ситуации в отношениях с Вашингтоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский посол в США Анатолий Антонов пока не докладывал главе России Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, еще не докладывал. По линии МИДа идут постоянные доклады и по линиям специальных ведомств», — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос, доложил ли уже дипломат о ситуации по отношениям с Вашингтоном российскому лидеру.

Песков также добавил, что в настоящее время российской стороной проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются новой американской администрацией. По его словам, необходимо время для этого анализа.

«Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 28 марта, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены принять меры против России после завершения обзора действий Москвы, которые Вашингтон оценивает как «враждебные».

25 марта посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву на консультации. Причиной вызова стали высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.