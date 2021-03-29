Путин: профессионализм членов ЦИК должен отражать подлинную волю россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм членов ЦИК РФ позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Об этом сообщают РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что для развития России принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан.

Профессионализм позволит членам ЦИК РФ провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне, для развития России принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан, считает президент страны Владимир Путин.

«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», — говорится в приветствии президента в адрес членов нового состава ЦИК и гостей его первого организационного заседания.