Американский сенатор призвал Байдена извиниться перед пограничниками

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Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм
Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм
АР

Президент США Джо Байден должен извиниться перед офицерами пограничной службы за ситуацию с мигрантами, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Его слова приводит The Hill.

По словам Грэма, отказ администрации Байдена от политики его предшественника Дональда Трампа, выступавшего против миграции в США из Мексики, привел к резкому росту числа мигрантов на границе. При этом пограничники предупреждали власти о последствиях такого решения, подчеркнул сенатор.

В частности, член сената обратил внимание на неудовлетворительные условия в пограничных центрах для размещения детей-мигрантов, прибывших на границу без сопровождения родителей или опекунов.

«Эти учреждения переполнены. Десять процентов этих детей инфицированы COVID. У нас есть учреждение, рассчитанное примерно на 80 детей, в нем содержится около 2000», – рассказал Грэм.

Сенатор призвал Байдена извиниться перед пограничниками за то, что он поставил их в такие условия. Кроме того, Грэм назвал сложившуюся ситуацию «полной утратой суверенитета» на границе.

Ранее сообщалось, что большинство американцев недовольны миграционной политикой Байдена.