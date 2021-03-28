Американский сенатор призвал Байдена извиниться перед пограничниками

Президент США Джо Байден должен извиниться перед офицерами пограничной службы за ситуацию с мигрантами, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Его слова приводит The Hill.

По словам Грэма, отказ администрации Байдена от политики его предшественника Дональда Трампа, выступавшего против миграции в США из Мексики, привел к резкому росту числа мигрантов на границе. При этом пограничники предупреждали власти о последствиях такого решения, подчеркнул сенатор.

В частности, член сената обратил внимание на неудовлетворительные условия в пограничных центрах для размещения детей-мигрантов, прибывших на границу без сопровождения родителей или опекунов.

«Эти учреждения переполнены. Десять процентов этих детей инфицированы COVID. У нас есть учреждение, рассчитанное примерно на 80 детей, в нем содержится около 2000», – рассказал Грэм.

Сенатор призвал Байдена извиниться перед пограничниками за то, что он поставил их в такие условия. Кроме того, Грэм назвал сложившуюся ситуацию «полной утратой суверенитета» на границе.

Ранее сообщалось, что большинство американцев недовольны миграционной политикой Байдена.