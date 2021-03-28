Володин назвал причиной санкций Запада победы России

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в... Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в...
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал причину введения Западом санкций в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничительные меры устанавливаются из-за развития России, поэтому Запад наносит удары по различным областям, например высказывает претензии к политике Москвы, вводит экономические санкции, обвиняет в употреблении допинга на спортивных соревнованиях.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах <...> Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — написал Володин.

Он добавил, что в адрес России идут обвинения в недемократических решениях. При этом спикер указал на то, что прошедшие американские выборы показали, насколько Белый дом находится далеко от тех стандартов, которые реализуются в России.

Ранее Financial Times сообщила о расколе в американской администрации по вопросу санкций против России.