В Польше подчеркнули готовность к равноправному диалогу с Россией
Польша открыта к равноправному диалогу с Россией на основе международных обязательств. Об этом заявил посол Варшавы Кшиштоф Краевский, пишет «Интерфакс».
Краевский заявил, что отношения между Москвой и Варшавой во многом ухудшились из-за спада в отношениях России и Запада. По его словам, он неоднократно обсуждал это с лидерами других стран.
«У меня сложилось сильное впечатление, что «на нашей стороне Буга» мы единодушны - такое положение дел является результатом российской политики последних лет», — сказал посол.
Он подчеркнул, что Запад убежден, что Москва последовательно отдаляется от партнеров.
В то же время Краевский верит, что нормализация отношений Москвы и Варшавы возможна, поэтому будет искать диалога с Кремлем.
«Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами», - добавил он.
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