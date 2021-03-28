В Польше подчеркнули готовность к равноправному диалогу с Россией

Польша открыта к равноправному диалогу с Россией на основе международных обязательств. Об этом заявил посол Варшавы Кшиштоф Краевский, пишет «Интерфакс».

Краевский заявил, что отношения между Москвой и Варшавой во многом ухудшились из-за спада в отношениях России и Запада. По его словам, он неоднократно обсуждал это с лидерами других стран.

«У меня сложилось сильное впечатление, что «на нашей стороне Буга» мы единодушны - такое положение дел является результатом российской политики последних лет», — сказал посол.

Он подчеркнул, что Запад убежден, что Москва последовательно отдаляется от партнеров.

В то же время Краевский верит, что нормализация отношений Москвы и Варшавы возможна, поэтому будет искать диалога с Кремлем.

«Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами», - добавил он.

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