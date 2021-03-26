Путин приказал продолжить освоение Крайнего Севера

Президент России Владимир Путин заявил, что освоение Крайнего Севера для безопасности РФ следует продолжить. Такое заявление он сделал, выслушав доклад главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова об итогах комплексной арктической экспедиции «Умка-2021», передает ТАСС.

По его словам, проведенный комплекс учебно-боевых и научных исследований показал способность и готовность Военно-морского флота РФ действовать в суровых северных широтах.

Путин указал, что экипажи подлодок и самолетов военно-транспортной и истребительной авиаций, а также военнослужащие тактических мотострелковых подразделений продемонстрировали «возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики». Он отметил, что были «подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях».

Российский лидер также выразил благодарность всему личному составу, который принял участие в экспедиции, учениях в Артике.

«Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации — продолжить», — поручил Путин.

В декабре прошлого года Путин заявил, что Россия будет в следующие десятилетия «прирастать» Арктикой и Северными территориями.