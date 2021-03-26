В МИДе РФ рассказали, когда будет сформирован подход к отношениям с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио «Комсомольская правда», что подход российской стороны к отношениям с США будет сформирован по итогам консультаций посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, которые пройдут в Москве.

Она рассказала, что консультации с дипломатом идут в Госдуме «активнейшим образом».

«По итогам консультаций, которые очень интенсивно проходят, будет сформирован подход к двусторонним (американо-российским — «Газета.Ru») отношениям», — сказала Захарова.

Она отметила, что Антонов уже приступил к этой работе.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Причиной вызова стали высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик».

В российском МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла РФ в США на консультации в Москву.

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя вызов российского посла в Вашингтоне в Москву, заявила, что американская сторона готовы привлекать Россию к ответственности.