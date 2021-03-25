Посол РФ призвал Москву и Вашингтон бороться с общими вызовами, а не ссориться

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москве и Вашингтону необходимо сосредоточиться на борьбе с общими вызовами, времени для ссор у них нет. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что все его коллеги очень беспокоятся за будущее российско-американских отношений. Он напомнил, что две эти «великие державы» являются постоянными членами СБ ООН, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности.

«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», — подчеркнул Антонов.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.

После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик».

В российском МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла РФ в США на консультации в Москву.