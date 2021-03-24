Песков рассказал, вернется ли Путин к очным встречам после вакцинации

Вернется ли президент России Владимир Путин к обычному рабочему графику, в том числе с участием журналистов, будет решаться после того, как глава государства получит второй компонент вакцины. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса.

Пресс-секретарь добавил, что президент чувствует себя хорошо. На вопрос о том, какую из трех российских вакцин выбрал Путин, Песков ответил, что все они абсолютно безопасны, а каким препаратом от коронавируса привился президент, знает он и его врач.